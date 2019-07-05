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    Шоу-биз

    Джамала презентовала новый трек совместно с электронным проектом Cape Cod

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    Джамала презентовала новый трек совместно с электронным проектом Cape Cod

    Композиция получила название «Крок»

    Сегодня состоялась презентация новой совместной композиции победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певицы Джамалы и электронного проекта Cape Cod.

    Музыка для композиции - результат совместного творчества двух артистов, а над текстом Джамала работала вместе с сонграйтером Александрой Макаровской.

    По словам музыкантов, они долго наблюдали за творчеством друг друга и очень обрадовались, когда появилась возможность сотрудничества в музыкальном плане.

    «Я уже давно наблюдаю за творчеством Cape Cod. Мне очень нравится, как его музыка меняется от релиза к релизу. Очень понравился и его последний альбом Echoes. Поэтому я обрадовалась, когда Макс прислал инструментальную демоверсию трека и сказал: «вдруг тебе придет идея какой-то песни». Меня настолько вдохновило звучание, что текст и музыка пришли моментально. Записали мы её тоже очень быстро»

    Также артистка отметила, что эта песня о влюбленности, о моменте, когда ты окрылен и тебя переполняют эмоции.

    «Может, твое чувство не взаимно, все равно в твоем сердце останется его след, как хвост кометы!», - так прокомментировала выход нового трека Джамала.

    Стоит отметить, что концертная премьера «Крок» состоится 10 июля во время выступления Джамалы в рамках фестиваля Atlas Weekend.

    Кроме этого, осенью 2019 года Джамала отправится в турне по городам Украины, приуроченное к десятилетию ее творческой деятельности. Тур охватит 14 городов и завершится 5 декабря концертом в Николаеве. Программа получила название “10” и будет включать в себя лучшие композиции Джамалы за всю ее карьеру - от дебютного авторского сингла You’re Made Of Love до песни Solo, написанной американскими сонграйтерами во главе с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом.

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