Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы



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Джастин и Хейли Бибер

Пара открыто демонстрирует чувства

22-летняя Хейли Бибер и 25-летний Джастин Бибер отмечают первую годовщину свадьбы. В честь этого события модель порадовала поклонников трогательными снимками с мужем.

Влюбленные демонстрируют нежные чувства друг к другу, несмотря на все слухи о разладе в семействе. На одном из фото в Instagram stories Хейли лаконично написала: «Прошел один год как я твоя миссис».

Семейная пара нежно обнимается на всех кадрах. Хейли и Джастин никогда не стеснялись демонстрировать свои чувства, они всегда максимально открыто вели себя, даже несмотря на присутствие посторонних рядом с ними.