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    Шоу-биз

    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

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    Джастин и Хейли Бибер - Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Джастин и Хейли Бибер

    Пара открыто демонстрирует чувства

    22-летняя Хейли Бибер и 25-летний Джастин Бибер отмечают первую годовщину свадьбы. В честь этого события модель порадовала поклонников трогательными снимками с мужем.

    Влюбленные демонстрируют нежные чувства друг к другу, несмотря на все слухи о разладе в семействе. На одном из фото в Instagram stories Хейли лаконично написала: «Прошел один год как я твоя миссис».

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    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
    Хейли Бибер трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

    Семейная пара нежно обнимается на всех кадрах. Хейли и Джастин никогда не стеснялись демонстрировать свои чувства, они всегда максимально открыто вели себя, даже несмотря на присутствие посторонних рядом с ними.

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