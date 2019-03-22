Хейли Болдуин устала от хейтеров, ждущих ее «провала» в отношениях Бибером



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Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Модель переживает не лучшие времена в своей жизни

Муж Хейли Болдуин страдает от депрессии, что вынудило пару уже в четвертый раз отложить официальную свадебную церемонию. Поклонники певца вместо того, чтобы поддерживать влюблённых, наоборот, «сливают» в сеть негатив, и это очень расстраивает 22-летнюю модель.

Младшая дочь Стивена Болдуина постоянно сталкивается в социальных сетях с агрессивными комментариями от людей, которые желают, чтобы их брак с Джастином распался. «Они просто хотят увидеть наш разрыв, не понимаю по какой причине. Возможно, ради того, чтобы сказать "я же говорил". Я действительно не понимаю, что движет людьми, пытающимися разрушить чьи-то отношения», — говорит девушка. Хейли старается остаться оптимисткой, но не может не винить во всем «злой мир» вокруг неё. «Думаю, что нас окружает злой мир, в основе которого и лежит человечество», — добавила молодая супруга канадского певца.

Напомним, что Хейли Болдуин и Джастин Бибер зарегистрировали свой брак в Нью-Йорке ещё осенью. Пара планировала провести пышное торжество в начале марта и заодно отметить юбилей поп-звезды — 1 марта ему исполнилось 25 лет. Однако из-за психических проблем Бибера празднования отложили.