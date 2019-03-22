Дженнифер Лопес с голубыми линзами позировала в бриллиантовой маске



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Дженнифер Лопес

49-летняя певица показала свою интерпретацию модных сейчас Insta-масок

Дженнифер Лопес активно работает над несколькими проектами сразу, записывает новые песни, стоит счастливые отношения и, конечно же, ведет Instagram. В своем фотоблога Джей Ло опубликовала необычный кадр, который собрал сотни изумленных комментариев.

На снимке певица позировала в бриллиантовой маске c несколькими лицами, напоминающей знаменитый Insta-фильтр от разработчика @johwska. Для съемки кареглазая Дженнифер надела ярко-голубе линзы, а на губы нанесла розовый блеск.





В такой футуристической фотосессии звезда приняла участие по случаю выхода нового трека под названием Medicine. Дженнифер записала песню совместно с French Montana, и она будет доступна для слушателей уже 5 апреля.

Недавно у певицы случилось счастливое событие. Давний бойфренд, бейсболист Алекс Родригес сделал ей предложение во время отдыха на Багамах. После отпуска на пляже пара отправилась в Нью-Йорк. В Городе Большого яблока певица и спортсмен ходили по ресторанам, а также устраивали шопинг.

Джерело: graziamagazine.ru