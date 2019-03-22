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    Звезда сериала «Настоящий детектив» празднует день рождения: соблазнительные фото Мишель Монахэн

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    Звезда сериала «Настоящий детектив» празднует день рождения: соблазнительные фото Мишель Монахэн
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    Мишель Монахэн родилась 23 марта 1976 года в маленьком городке Уинтроп в штате Айова

    Мишель Монахэн – американская актриса, известная своими ролями в сериале «Настоящий детектив» и фильмах «Поцелуй навылет», «Миссия невыполнима-3» и «Исходный код». До актерской карьеры была успешной моделью.

    Первой работой в кино для Монахэн стала роль второго плана в двух эпизодах сериала «Молодые американцы» (2000), в котором также сыграли молодые актеры Кейт Босуорт и Иэн Сомерхолдер.

    Ее дебютной ролью в полнометражном фильме стала работа в драме 2001 года «Парфюм» режиссера Майкла Раймера. В следующем году актрисе досталась крупная роль в сериале «Бостонская школа», повествующем о преподавателях высшей школы Бостона, пытающихся справиться с проблемными учениками.

    В 2003-2005 годах молодая актриса появилась в нескольких известных полнометражных фильмах: «Семейные ценности» (2003; со всей четой Дуглас и Рори Калкиным, братом Маколея Калкина), «Зимнее солнцестояние» (2004; с Эллисон Дженни). Она также снялась в мистическом триллере «Константин» с Киану Ривзом, Рэйчел Вайс и Тильдой Суинтон, но сцены с ней не попали в итоговый вариант картины.

    В этот же период актрисе досталась главная роль в дебютной картине Шейна Блэка «Поцелуй навылет» (2005), на съемках которого девушке посчастливилось поработать с Робертом Дауни-младшим и Вэлом Килмером. 

    В этом же году Монахэн снялась в небольшой роли в знаменитом боевике Дага Лаймана «Мистер и миссис Смит», где супружескую пару киллеров, которым приказали убить друг друга, сыграли Анджелина Джоли и Брэд Питт. Следующие три года для Мишель выдались насыщенными.

    Они были ознаменованы съемками в популярном боевике «Миссия невыполнима-3» (2006; актриса сыграла невесту персонажа Тома Круза), детективе «Прощай, детка, прощай» (2007), ставшем режиссерским дебютом Бена Аффлека.

    В 2008-м актриса снялась в главных ролях в романтической комедии «Друг невесты» с Патриком Демпси и фантастическом триллере «На крючке» с Шайа ЛаБафом, Розарио Доусон и Билли Бобом Торнтоном. За роль в независимой драме Джеймса Моттерна «Дальнобойщица» (2009) Мишель получила премию Общества кинокритиков Сан-Диего в категории «Лучшая актриса».

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    В начале января 2018 года вышли первые серии третьего сезона сериала «Путь», в котором снова появилась героиня Мишель – Сара Лэйн, авторитетная личность в секте майеристов. 

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