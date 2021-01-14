Жена Джастина Бибера без трусиков поставила мужчин на колени (фото)

Звезда произвела фурор

24-летняя супермодель Хейли Бибер стала героиней провокационной фотосессии для Versace. Супруга Джастина Бибера появилась на съемочной площадке практически без одежды. Модель облачилась в фантазийный топ-бюстье с золотистым сияющим лифом, украшенный яркими воланами. А вот трусики миссис Бибер предпочла не надевать.

Пикантная фотосессия вызвала ажиотаж в Сети. Свое восхищение высказала Кайли Дженнер. «Вот это да!» — не скрывала эмоций бывшая самая молодая миллиардерша в мире.

Поклонники Хейли пришли в восторг от откровенных снимков. «Очень горячо! Не могу отвести взгляд», «Дерзкая соблазнительница», «Детка, ты поставила мужчин на колени», «Дух захватывает от такой сексуальности», — написали фанаты.

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.