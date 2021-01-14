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    Шоу-биз

    Жена Джастина Бибера без трусиков поставила мужчин на колени (фото)

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    <p>24-летняя супермодель Хейли Бибер &laquo;засветила&raquo; в кадре свои интимные места</p> <div></div> - Жена Джастина Бибера без трусиков поставила мужчин на колени (фото)

    24-летняя супермодель Хейли Бибер «засветила» в кадре свои интимные места

    instagram.com/haileybieber/

    Звезда произвела фурор

    24-летняя супермодель Хейли Бибер стала героиней провокационной фотосессии для Versace. Супруга Джастина Бибера появилась на съемочной площадке практически без одежды. Модель облачилась в фантазийный топ-бюстье с золотистым сияющим лифом, украшенный яркими воланами. А вот трусики миссис Бибер предпочла не надевать.

    Пикантная фотосессия вызвала ажиотаж в Сети. Свое восхищение высказала Кайли Дженнер. «Вот это да!» — не скрывала эмоций бывшая самая молодая миллиардерша в мире.

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    Жена Джастина Бибера без трусиков поставила мужчин на колени (фото)
    Жена Джастина Бибера без трусиков поставила мужчин на колени (фото)
    instagram.com/haileybieber/

    Поклонники Хейли пришли в восторг от откровенных снимков. «Очень горячо! Не могу отвести взгляд», «Дерзкая соблазнительница», «Детка, ты поставила мужчин на колени», «Дух захватывает от такой сексуальности», — написали фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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