Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса

Девушка отметила, что наконец начинает приходить в себя

Бывший муж популярной инста-мамы Софии Стужук Дмитрий скончался в октябре 2020 года из-за коронавируса. Сейчас женщина решила поделиться с подписчиками в инстаграм-сториз последней перепиской, которая состоялась у нее с экс-супругом незадолго до его гибели.

Дмитрий прислал Софии фото из больницы, которое напугало девушку. Вскоре он пожелал семье доброй ночи, а последним его ответом стали слова «Дай Бог», отправленные 14 октября. 16-го числа Дмитрия не стало.

Несмотря на то что весной 2020-го блогерша заявила, что разводится с мужем из-за домашнего насилия, экс-супруги продолжали вместе воспитывать троих детей. Дмитрий узнал, что заразился коронавирусом, вернувшись с семейного отдыха в Турции. София выложила в сториз несколько памятных моментов с экс-возлюбленным. На одном из фото мужчина целует девушку, на другом — опустился перед ней на колено.