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    Жизнь

    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса

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    Популярная инста-мама София Стужук вместе с мужем Дмитрием - Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная инста-мама София Стужук вместе с мужем Дмитрием
    instagram.com/stuzhuk_dmitriy/

    Девушка отметила, что наконец начинает приходить в себя

    Бывший муж популярной инста-мамы Софии Стужук Дмитрий скончался в октябре 2020 года из-за коронавируса. Сейчас женщина решила поделиться с подписчиками в инстаграм-сториз последней перепиской, которая состоялась у нее с экс-супругом незадолго до его гибели.

    Дмитрий прислал Софии фото из больницы, которое напугало девушку. Вскоре он пожелал семье доброй ночи, а последним его ответом стали слова «Дай Бог», отправленные 14 октября. 16-го числа Дмитрия не стало.

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    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    Популярная блогерша раскрыла последние слова, которые написал ей муж перед смертью от коронавируса
    instagram.com/stuzhuk_dmitriy/

    Несмотря на то что весной 2020-го блогерша заявила, что разводится с мужем из-за домашнего насилия, экс-супруги продолжали вместе воспитывать троих детей. Дмитрий узнал, что заразился коронавирусом, вернувшись с семейного отдыха в Турции. София выложила в сториз несколько памятных моментов с экс-возлюбленным. На одном из фото мужчина целует девушку, на другом — опустился перед ней на колено.

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    Теги: знаменитости коронавирус
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