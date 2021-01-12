Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)

Артистка избежала помещения в обязательный карантин по прилете в Лондон

Американская поп-звезда Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом и своими детьми. За три недели певица и ее спутники побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, пишет таблоид The Sun.

62-летняя артистка и ее спутники прилетели на частном самолете из Соединенных Штатов в Великобританию, после чего побывали в Египте, Малави и Кении.

Отмечается, что Мадонна избежала помещения в обязательный карантин по прилете в Лондон, поскольку власти делают исключение для состоятельных путешественников. Малави и Кения не помещают туристов в изоляцию в том случае, если у них нет коронавирусной инфекции.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес пожаловался на отдых на Бали.

Артиста возмутила неудобная туалетная бумага, а также насекомые в отеле.

«Если бы у меня дома появились муравьи, сразу бы купил какие-то средства от них, запаниковал», — рассказал Дантес.

Читайте также: Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах