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    Шоу-биз

    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)

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    62-летняя американская поп-звезда Мадонна вместе с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом - Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    62-летняя американская поп-звезда Мадонна вместе с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом

    Артистка избежала помещения в обязательный карантин по прилете в Лондон

    Американская поп-звезда Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом и своими детьми. За три недели певица и ее спутники побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, пишет таблоид The Sun.

    62-летняя артистка и ее спутники прилетели на частном самолете из Соединенных Штатов в Великобританию, после чего побывали в Египте, Малави и Кении.

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    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)
    Престарелая Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника (фото)

    Отмечается, что Мадонна избежала помещения в обязательный карантин по прилете в Лондон, поскольку власти делают исключение для состоятельных путешественников. Малави и Кения не помещают туристов в изоляцию в том случае, если у них нет коронавирусной инфекции.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес пожаловался на отдых на Бали.

    Артиста возмутила неудобная туалетная бумага, а также насекомые в отеле.

    «Если бы у меня дома появились муравьи, сразу бы купил какие-то средства от них, запаниковал», —  рассказал Дантес.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Кения отдых отпуск
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