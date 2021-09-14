Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции

Певица появилась на красной дорожке в обнимку с Беном Аффлеком

Приближенный к звезде источник раскрыл секрет белоснежного платья Дженнифер Лопес. На последнем дне кинофестиваля в Венеции певица появилась перед публикой в эффектном аутфите с глубоким декольте. Этот же наряд Лопес назвали свадебным, а сама Дженнифер выглядела настоящей невестой. Кто-то даже умудрился крикнуть парочке «Горько».

Оказалось, что это платье Джей Ло выбрала неспроста.

«Дженнифер захотела белое платье только для своего дебюта на красной дорожке с Беном. Белый символизирует новое начало и возрождение. Она сказала всем, что это первое появление с любимым является официальным возрождением их отношений», — расказал источник изданию HollywoodLife.

Позже инсайдер добавил: этот наряд имел для Лопес сакральное значение.

«Она хотела, чтобы это появление было официальной отметкой начала ковровых дорожек для нее и Бена. Выбор белого наряда был очень важен для нее. Она чувствует себя отлично», — отметил он.

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