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    Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции

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    Певица Дженнифер Лопес - Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции
    Певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Певица появилась на красной дорожке в обнимку с Беном Аффлеком

    Приближенный к звезде источник раскрыл секрет белоснежного платья Дженнифер Лопес. На последнем дне кинофестиваля в Венеции певица появилась перед публикой в эффектном аутфите с глубоким декольте. Этот же наряд Лопес назвали свадебным, а сама Дженнифер выглядела настоящей невестой. Кто-то даже умудрился крикнуть парочке «Горько».

    Оказалось, что это платье Джей Ло выбрала неспроста.

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    Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции
    Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции
    instagram.com/jlo/

    «Дженнифер захотела белое платье только для своего дебюта на красной дорожке с Беном. Белый символизирует новое начало и возрождение. Она сказала всем, что это первое появление с любимым является официальным возрождением их отношений», — расказал источник изданию HollywoodLife.

    Позже инсайдер добавил: этот наряд имел для Лопес сакральное значение.

    «Она хотела, чтобы это появление было официальной отметкой начала ковровых дорожек для нее и Бена. Выбор белого наряда был очень важен для нее. Она чувствует себя отлично», — отметил он.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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    Раскрыт секрет роскошного платья Лопес на кинофестивале в Венеции