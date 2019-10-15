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    Шоу-биз

    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных

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    <p>Хоакин Феникс</p> <p></p> - Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных

    Хоакин Феникс

    Прибывшие на место аварии копы были поражены любезностью Феникса

    Исполнитель роли Джокера в одноименном фильме Хоакин Феникс в реальной жизни, судя по всему, отличается от своего экранного образа. На днях актер врезался на своей «Тесле» в припаркованную машину пожарных, не вписавшись в поворот. После инцидента Хоакин не просто не скрылся с места преступления, а разыскал не подозревающих об аварии работников скорой помощи, которые в тот момент находились на вызове неподалеку, чтобы сознаться в содеянном.

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    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных
    Хоакин Феникс попал в аварию с машиной пожарных

    Прибывшие на место аварии копы были поражены любезностью Феникса, который принес извинения и обменялся контактами страховых фирм с пострадавшими. Как сообщает TMZ, больше пострадал именно автомобиль актера, тогда как машина пожарных получила всего пару царапин.

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    актер автомобиль
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