«Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue

Поклонники оценили внешний вид актрисы

Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон, звезда сериала «Игра в кальмара», снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Vogue. Соответствующий кадр появился на странице издания в Instagram.

На размещенном в сети фото 27-летняя знаменитость позирует в одежде французского модного дома Saint Laurent. Ее запечатлели в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах. Образ Чон дополнили длинные серьги. Публикация набрала больше 31 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом: «Очень горячая мисс 067!», «Она такая идеальная», «Королева», «Боже мой, какая она красивая», «Лучшая в мире модель!», «Бог есть женщина».

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».