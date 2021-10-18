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    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue

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    Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон, - «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон,
    instagram.com/voguekorea

    Поклонники оценили внешний вид актрисы

    Южнокорейская модель и актриса Хо Ен Чон, звезда сериала «Игра в кальмара», снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Vogue. Соответствующий кадр появился на странице издания в Instagram.

    На размещенном в сети фото 27-летняя знаменитость позирует в одежде французского модного дома Saint Laurent. Ее запечатлели в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах. Образ Чон дополнили длинные серьги. Публикация набрала больше 31 тысячи лайков.

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    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue
    instagram.com/voguekorea

    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом: «Очень горячая мисс 067!», «Она такая идеальная», «Королева», «Боже мой, какая она красивая», «Лучшая в мире модель!», «Бог есть женщина».

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Игра в кальмара». Звезда сериала снялась в откровенном образе для Vogue