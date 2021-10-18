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    «Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары

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    Дмитрий Каднай и Алина Ли попали в зону риска - «Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары
    Дмитрий Каднай и Алина Ли попали в зону риска
    Фото: Инстаграм

    Стало известно, кто набрал наименьшую сумму баллов от судей и зрительского голосования.

    Вчера состоялся седьмой прямой эфир шоу «Танцы со звездами».

    На этой неделе сразу две пары покинули проект. Так, в выпуске, который был посвящен украинским звездам, не удалось доказать зрителям, что они стоят победы – паре Джамале и Антону Нестерко.

    Вместе с ними в зону риска попали Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

    Парам пришлось продемонстрировать танец за жизнь, который стал для них сюрпризом. Они одновременно должны были выполнить ча-ча-ча.

    В результате решения судей после танца за жизнь в шоу покинула пара Станислава Горуны и Даниэлы Преап.

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    «Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары
    «Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары
    Фото: Инстаграм

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары