«Танцы со звездами». Шоу покинули сразу две пары

Дмитрий Каднай и Алина Ли попали в зону риска

Стало известно, кто набрал наименьшую сумму баллов от судей и зрительского голосования.

Вчера состоялся седьмой прямой эфир шоу «Танцы со звездами».

На этой неделе сразу две пары покинули проект. Так, в выпуске, который был посвящен украинским звездам, не удалось доказать зрителям, что они стоят победы – паре Джамале и Антону Нестерко.

Вместе с ними в зону риска попали Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэла Преап.

Парам пришлось продемонстрировать танец за жизнь, который стал для них сюрпризом. Они одновременно должны были выполнить ча-ча-ча.

В результате решения судей после танца за жизнь в шоу покинула пара Станислава Горуны и Даниэлы Преап.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».