Илон Маск расстался с матерью своего годовалого сына

Пара рассталась после трех лет отношений

Илон Маск и его возлюбленная певица Граймс расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на самого Маска. Основатель SpaceX подтвердил изданию, что пара уже не вместе, но остается в хороших отношениях и продолжает воспитывать своего годовалого сына по имени X Æ A-12.

«Мы наполовину разделены, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — заявил Илон, уточнив, что причина, по которой они не могут сохранять прежние отношения, это его занятость на новых проектах. Впрочем, канадская звезда все еще живет вместе с Маском — разъезжаться они пока не намерены.

Граймс вместе с ребенком

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