Нарядилась в вышиванку и спела на мове. Ани Лорак просится назад в Украину (видео)

Звезда готовит почву к возвращению в Украину?

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак выпустила клип на новую песню. «Бачила» стала первой композицией певицы на украинском языке за 7 лет.

«Каждая история любви – особенная и неповторимая. Ее нужно проживать, отдавать, чувствовать, быть живым. Но иногда любовь не проходит, и остается в тебе навсегда, приобретая другую форму существования… Откровенные признания становятся строчками, которые открывают сердца миллионов людей, — прокомментировала релиз артистка в своем Инстаграме.

В клипе Ани Лорак поет в зеленом платье, держа острый кинжал возле груди, а также позирует в полупрозрачном наряде и вышиванке.

Мы уже писали про явное сходство новой видеоработы Лорак с клипом украинской примадонны Ирины Билык на легендарный хит «А я пливу у човні».

Как и Билык, Ани Лорак лежит в лодке, в той же позе, и в том же антураже.

Поклонники певицы отреагировали на премьеру:

«Браво! На украинском языке! Это шедевр, вы непревзойденная!», «Аж не верится, что она запела на украинском языке! Это так греет душу! Хит на родном соловьином», «Почему новость об украиноязычной песне от Ани Лорак воспринимается как звонок от бывшего через семь лет?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.