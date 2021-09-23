Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)

Артистка добавила, что словами невозможно описать любовь к этой маленькой принцессе

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в своем Инстаграме впервые показала лицо маленькой дочери Марии. Сделала это по случаю дня рождения девочки. 23 сентября крохе исполняется год.

Светлана Тарабарова год скрывала лицо дочери. Она публиковала фотографии с ней, но Мария всегда была изображена со спины или сбоку. Теперь артистка решилась познакомить поклонников с дочкой.

Артистка сделала трогательную публикацию, где поделилась яркими фотографиями малышки. Марию сфотографировала с большими розовыми шариками. Похоже, родители сделали для нее настоящий праздник.

Девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком. На одном из фото братик Иван нежно целует сестренку в щечку.

«Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год!»,– с нежностью от имени дочери написала Светлана.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.