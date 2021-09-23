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    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)

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    Певица Светлана Тарбарова - Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)
    Певица Светлана Тарбарова
    instagram.com/tarabarova/

    Артистка добавила, что словами невозможно описать любовь к этой маленькой принцессе

    Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в своем Инстаграме впервые показала лицо маленькой дочери Марии. Сделала это по случаю дня рождения девочки. 23 сентября крохе исполняется год.

    Светлана Тарабарова год скрывала лицо дочери. Она публиковала фотографии с ней, но Мария всегда была изображена со спины или сбоку. Теперь артистка решилась познакомить поклонников с дочкой.

    Артистка сделала трогательную публикацию, где поделилась яркими фотографиями малышки. Марию сфотографировала с большими розовыми шариками. Похоже, родители сделали для нее настоящий праздник.

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    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)
    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)
    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)
    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)
    instagram.com/tarabarova/

    Девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком. На одном из фото братик Иван нежно целует сестренку в щечку.

    «Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год!»,– с нежностью от имени дочери написала Светлана.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес
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    Известная украинская певица впервые показала лицо дочери (фото)