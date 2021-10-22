Им нужно было мое тело. Экс-«Виа Гра» Миша Романова выпустила откровенную песню

Артистка спела о любви

Бывшая солистка группы «Виа Гра», певица Миша Романова выпустила mood video на песню «Бармен».

«Возможно, самый автобиографичный трек в моей жизни» - так лаконично певица описывает свою новую работу артистка.

В mood видео Миша в одном пиджаке сбегает из токсичных отношений, чтобы начать новую жизнь, оставив прошлому красивую песню о любви и расставании.

«Все мои отношения с парнями заканчивались крахом. Я открывала им свою душу, а им нужно было лишь мое тело, – говорит Миша. – Ничего нового, тема, хорошо знакомая огромному числу девушек в нашей стране».

По словам самой певицы, секрет ее жизни после неудачных отношений прост: «вытерла слезы и окунулась с головой в работу».

Песня «Бармен» написана известным автором Дмитрием Лореном, с которым певица готовит еще одну премьеру в скором будущем!

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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