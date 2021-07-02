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    Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)

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    Певица Злата Огневич - Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    «Жила была одна девочка и однажды она… перестала бояться», – загадочно подписала снимки певица

    Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала образ в самом стильном платке лета 2021. Таким образом она снялась в новой фотосессии.

    Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Инстаграме. Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

    Огневич позировала на камеру в белых штанах с высокой посадкой, розовом топе и джинсовой куртке. Также свой лук она дополнила ярким платком на голове и аксессуарами в виде сережек.

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    Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)
    Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)
    Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)
    instagram.com/zlata.ognevich/

    «Жила была одна девочка и однажды она… перестала бояться», – загадочно подписала снимки певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Злата Огневич
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    Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)