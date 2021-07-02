Злата Огневич примерила главные модные тренды лета 2021 (фото)

«Жила была одна девочка и однажды она… перестала бояться», – загадочно подписала снимки певица

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала образ в самом стильном платке лета 2021. Таким образом она снялась в новой фотосессии.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Инстаграме. Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Огневич позировала на камеру в белых штанах с высокой посадкой, розовом топе и джинсовой куртке. Также свой лук она дополнила ярким платком на голове и аксессуарами в виде сережек.

«Жила была одна девочка и однажды она… перестала бояться», – загадочно подписала снимки певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.