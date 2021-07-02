  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Распухшее лицо и красные пятна. Что случилось с Дмитрием Комаровым

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автор и ведущий проекта &laquo;Мир наизнанку&raquo; Дмитрий Комаров - Распухшее лицо и красные пятна. Что случилось с Дмитрием Комаровым
    Автор и ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров
    instagram.com/komarovmir/

    Телеведущий напугал фанатов

    Автор и ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров пострадал от укусов комаров. На этот раз главный путешественник страны отправился в ровенские и волынские леса. Там Дмитрий вместе с местными жителями собирал чернику. Однако, во время съемок очередного выпуска Дмитрия сильно покусали комары.

    Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram. Так, Комаров опубликовал фото, на котором показал свое лицо в красных пятнах.

    «Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы», — подписал фотографию путешественник.

    instagram.com/komarovmir/
    instagram.com/komarovmir/

    Фанаты звезды также не удержались от комментариев, в которых поддержали Дмитрия и поблагодарили за то, что ценой собственного здоровья создает для них такие крутые программы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)

    Теги: знаменитости Дмитрий Комаров шоу-бизнес телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Распухшее лицо и красные пятна. Что случилось с Дмитрием Комаровым