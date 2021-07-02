Распухшее лицо и красные пятна. Что случилось с Дмитрием Комаровым

Телеведущий напугал фанатов

Автор и ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров пострадал от укусов комаров. На этот раз главный путешественник страны отправился в ровенские и волынские леса. Там Дмитрий вместе с местными жителями собирал чернику. Однако, во время съемок очередного выпуска Дмитрия сильно покусали комары.

Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram. Так, Комаров опубликовал фото, на котором показал свое лицо в красных пятнах.

«Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы», — подписал фотографию путешественник.

instagram.com/komarovmir/

Фанаты звезды также не удержались от комментариев, в которых поддержали Дмитрия и поблагодарили за то, что ценой собственного здоровья создает для них такие крутые программы.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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