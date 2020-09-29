  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)

    • Розсилка
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    instagram.com/trishapaytas/

    айтас неоднократно рассказывала, что до популярности в социальных сетях она подрабатывала стриптизершей

    Американская Instagram-модель и YouTube-блогер Триша Пайтас (Trisha Paytas) случайно показала зрителям интимные части тела, танцуя перед камерой в нижнем белье. Об этом пишет HITC.

    24 сентября 32-летняя американка загрузила в TikTok несколько роликов, где демонстрировала подписчикам новое нижнее белье. В одном из видео, на котором женщина танцевала под музыку, зрители увидели ее гениталии и обсудили это в Twitter. «Я слышала, что Триша Пайтас показала свои интимные части в TikTok. Это правда или сплетни?» — написала одна из пользовательниц.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    Instagram-модель случайно оголилась перед камерой (фото)
    instagram.com/trishapaytas/

    Вскоре TikTok удалил ролик со своей платформы, ссылаясь на правила сообщества. В них говорится, что любое изображение обнаженного тела публиковать запрещено.

    Пайтас неоднократно рассказывала, что до популярности в социальных сетях она подрабатывала стриптизершей. Сейчас на ее YouTube подписаны 1,35 миллиона юзеров, а на Instagram — 2,2 миллиона.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    знаменитости самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies