  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)

    • Розсилка
    Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)

    После окончания модельной карьеры Паркер планирует уменьшить грудь

    Жительница Лондона, считающая себя обладательницей самой большой груди в Великобритании, пожаловалась на проблемы, с которыми она сталкивается в повседневной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

    С 2014 года 25-летняя Лея Паркер  пережила пять операций по увеличению груди, которые обошлись ей в 10 тысяч фунтов стерлингов. Две она оплатила сама, третья была сделана на деньги знакомого, остальные оплачивал ее бывший любовник. Теперь девушке приходится носить бюстгальтеры размером 32NN.

    Паркер работает моделью и зарабатывает от двух до десяти тысяч фунтов стерлингов в месяц. Огромный бюст оказался ценным подспорьем в работе, однако у него есть и минусы.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)
    Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)
    Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)

    «К примеру, я часто бываю в спортзале, но не могу бегать, потому что с такой грудью болят спина и плечи, — рассказывает британка. — Водить машину тоже не могу, больно тянуться руками к рулю из-за груди. Я даже сплю со специальной подушкой для беременных — иначе невозможно устроиться удобно».

    После окончания модельной карьеры Паркер планирует уменьшить грудь.

    «Когда-нибудь у меня будут дети, и мне не хотелось бы привлекать негативное внимание на игровой площадке, — пояснила она. — Еще не уверена, чем буду заниматься потом, но откладываю на будущее как можно больше денег».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies