Британка с самой большой грудью поведала о проблемах (фото)



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После окончания модельной карьеры Паркер планирует уменьшить грудь

Жительница Лондона, считающая себя обладательницей самой большой груди в Великобритании, пожаловалась на проблемы, с которыми она сталкивается в повседневной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

С 2014 года 25-летняя Лея Паркер пережила пять операций по увеличению груди, которые обошлись ей в 10 тысяч фунтов стерлингов. Две она оплатила сама, третья была сделана на деньги знакомого, остальные оплачивал ее бывший любовник. Теперь девушке приходится носить бюстгальтеры размером 32NN.

Паркер работает моделью и зарабатывает от двух до десяти тысяч фунтов стерлингов в месяц. Огромный бюст оказался ценным подспорьем в работе, однако у него есть и минусы.

«К примеру, я часто бываю в спортзале, но не могу бегать, потому что с такой грудью болят спина и плечи, — рассказывает британка. — Водить машину тоже не могу, больно тянуться руками к рулю из-за груди. Я даже сплю со специальной подушкой для беременных — иначе невозможно устроиться удобно».

После окончания модельной карьеры Паркер планирует уменьшить грудь.

«Когда-нибудь у меня будут дети, и мне не хотелось бы привлекать негативное внимание на игровой площадке, — пояснила она. — Еще не уверена, чем буду заниматься потом, но откладываю на будущее как можно больше денег».

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»