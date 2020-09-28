51-летняя модель снялась в белье и удивила фанатов неувядающим телом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Датская супермодель Хелена Кристенсен Фото: @helenachristensen

Фанаты порадовались за модель и оценили ее внешний вид в комментариях

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенном наряде бренда нижнего белья Victoria's Secret и удивила поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, 51-летнюю знаменитость засняли в красном шелковом халате и бюстгальтере в тон. Кроме того, ее образ был дополнен шляпой такого же цвета. «Наконец-то я оказалась перед объективом фотографа, чьими работами давно восхищалась и вдохновлялась», — подписала она пост и отметила фотографа Касс Берд (Cass Bird).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Helena (@helenachristensen) 25 Сен 2020 в 12:08 PDT

Фанаты порадовались за модель и оценили ее внешний вид в комментариях. «Вместе вы такие милые», «Выглядишь потрясающе в красном», «Как тебе удается быть такой сногсшибательной после стольких лет?», «Боже! Мне нравится такое сотрудничество», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»