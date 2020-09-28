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    Шоу-биз

    51-летняя модель снялась в белье и удивила фанатов неувядающим телом (фото)

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - 51-летняя модель снялась в белье и удивила фанатов неувядающим телом (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    Фото: @helenachristensen

    Фанаты порадовались за модель и оценили ее внешний вид в комментариях

    Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенном наряде бренда нижнего белья Victoria's Secret и удивила поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    Так, 51-летнюю знаменитость засняли в красном шелковом халате и бюстгальтере в тон. Кроме того, ее образ был дополнен шляпой такого же цвета. «Наконец-то я оказалась перед объективом фотографа, чьими работами давно восхищалась и вдохновлялась», — подписала она пост и отметила фотографа Касс Берд (Cass Bird).

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    Публикация от Helena (@helenachristensen)

    Фанаты порадовались за модель и оценили ее внешний вид в комментариях. «Вместе вы такие милые», «Выглядишь потрясающе в красном», «Как тебе удается быть такой сногсшибательной после стольких лет?», «Боже! Мне нравится такое сотрудничество», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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