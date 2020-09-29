Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку
Круковська похизувалася стрункою фігурою
Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії «фітнес-бікіні» Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.
32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.
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Спортсменка похизувалася сексуальним загорілим тілом з різних ракурсів, а також опублікувала відео в яких вона повільно спускалася та підіймалася з басейну.
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Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло.
Зауважимо, що Анна Круковська - дворазова чемпіонка України WBPF, дворазова чемпіонка Європи, володарка Кубка світу, переможниця Atlantika Cup. Також Анна є інтерконтинентальним суддею федерації WBPF і тренером з фітнесу.