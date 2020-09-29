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    Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку

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    Титулована спортсменка Круковська - Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку
    Титулована спортсменка Круковська
    Instagram Круковської

    Круковська похизувалася стрункою фігурою

    Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії «фітнес-бікіні» Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.

    32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.

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    Ну и в обратную)))

    Публикация от Анна Круковская (@anna_krukovska)

    Спортсменка похизувалася сексуальним загорілим тілом з різних ракурсів, а також опублікувала відео в яких вона повільно спускалася та підіймалася з басейну.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    No photos please

    Публикация от Анна Круковская (@anna_krukovska)

    Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло.

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    Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку
    Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку
    Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку
    Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку

    Зауважимо, що Анна Круковська - дворазова чемпіонка України WBPF, дворазова чемпіонка Європи, володарка Кубка світу, переможниця Atlantika Cup. Також Анна є інтерконтинентальним суддею федерації WBPF і тренером з фітнесу.

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