Триразова чемпіонка світу з фітнесу поділилася пікантними фото з відпочинку



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Титулована спортсменка Круковська Instagram Круковської

Круковська похизувалася стрункою фігурою

Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії «фітнес-бікіні» Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.

32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну и в обратную))) Публикация от Анна Круковская (@anna_krukovska) 24 Сен 2020 в 8:32 PDT

Спортсменка похизувалася сексуальним загорілим тілом з різних ракурсів, а також опублікувала відео в яких вона повільно спускалася та підіймалася з басейну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No photos please Публикация от Анна Круковская (@anna_krukovska) 23 Сен 2020 в 8:38 PDT

Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло.

Зауважимо, що Анна Круковська - дворазова чемпіонка України WBPF, дворазова чемпіонка Європи, володарка Кубка світу, переможниця Atlantika Cup. Також Анна є інтерконтинентальним суддею федерації WBPF і тренером з фітнесу.

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