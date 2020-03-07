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    Леди Гага поделилась фото в объятиях бойфренда

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    Леди Гага поделилась фото в объятиях бойфренда

    Леди Гага влюбилась по-настоящему

    На странице звезды в Instagram то и дело появляются совместные снимки с бойфрендом. Причем все они носят романтичный и откровенный характер.

    Несколько часов назад Леди Гага показала новое из них. Она позирует на коленях своего парня Майкла Полански. Выглядит певица, словно только с концерта: яркий макияж с графичными стрелками, леопардовый платок, которым перевязан розовые волосы, массивное колье.

    Парень одет более скромно, выбрав для встречи с девушкой серый свитер. Он смотрит в камеру с легкой улыбкой, а Гага слегка вызывающе.

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    instagram.com/ladygaga
    instagram.com/ladygaga
    instagram.com/ladygaga

    «У меня дурацкая любовь, – написала 33-летняя знаменитость, используя фразу из своего нового хита. В сториз она продолжила эту тему: девушка едет на машине под звуки той же песни.

    «Когда ты собираешься забрать своего мужчину и слышишь свою песню по радио», – написала певица.

    знаменитости фотография певица Instagram радио волосы
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