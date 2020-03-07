Леди Гага поделилась фото в объятиях бойфренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага влюбилась по-настоящему

На странице звезды в Instagram то и дело появляются совместные снимки с бойфрендом. Причем все они носят романтичный и откровенный характер.

Несколько часов назад Леди Гага показала новое из них. Она позирует на коленях своего парня Майкла Полански. Выглядит певица, словно только с концерта: яркий макияж с графичными стрелками, леопардовый платок, которым перевязан розовые волосы, массивное колье.

Парень одет более скромно, выбрав для встречи с девушкой серый свитер. Он смотрит в камеру с легкой улыбкой, а Гага слегка вызывающе.

«У меня дурацкая любовь, – написала 33-летняя знаменитость, используя фразу из своего нового хита. В сториз она продолжила эту тему: девушка едет на машине под звуки той же песни.

«Когда ты собираешься забрать своего мужчину и слышишь свою песню по радио», – написала певица.