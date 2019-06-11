Мокрая и обнаженная: Tayanna опубликовала пикантные снимки с отдыха
Tayanna
instagram.com/tayanna_reshetnyak
Украинская певица Tayanna позволила себе отправиться в заслуженный отпуск
Украинская артистка поехала в Грецию, откуда показала поклонникам, как наслаждается отдыхом. Tayanna полюбовалась местными красотами, выбрав для этого удобную одежду – джинсовые шорты-мини и майку.
Также не обошлось без более пикантных фотографий. Украинская певица показала, что на восходе солнца купалась в море совершенно обнаженной.
instagram.com/tayanna_reshetnyak
«Магия утра на природе заряжает на целый год!», – написала артистка на своей странице в соцсети.
Джерело: ТСН