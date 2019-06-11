Мокрая и обнаженная: Tayanna опубликовала пикантные снимки с отдыха



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Tayanna instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna позволила себе отправиться в заслуженный отпуск

Украинская артистка поехала в Грецию, откуда показала поклонникам, как наслаждается отдыхом. Tayanna полюбовалась местными красотами, выбрав для этого удобную одежду – джинсовые шорты-мини и майку.

Также не обошлось без более пикантных фотографий. Украинская певица показала, что на восходе солнца купалась в море совершенно обнаженной.

«Магия утра на природе заряжает на целый год!», – написала артистка на своей странице в соцсети.

Джерело: ТСН