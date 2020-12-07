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    Шоу-биз

    Ирина Билык сделала новогоднюю пластику (видео)

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    Ирина Билык сделала новогоднюю пластику (видео)

    Звезда экспериментирует с внешностью

    «Украинская Мадонна» Ирина Билык продолжает осваивать молодежные тренды. В Тик Ток-профиле народной артистки то и дело появляются смешные видео в которые звезда экспериментирует с внешностью. Недавно артистка представила, как будет выглядеть через 100 лет, а в свежем ролике певица «сделала пластику».  

    «К Новому году сделала пластику. Наконец-то губы появились», - заявила Ирина Билык.

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    Ирина Билык сделала новогоднюю пластику (видео)
    Ирина Билык сделала новогоднюю пластику (видео)

    К слову, на днях народная артистка Украины, Наталья Могилевская, призналась в любви Ирине Билык и показала их совместное фото.  На снимке артистки позируют в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Обе звезды – блондинки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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