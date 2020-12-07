  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки

    • Розсилка
    Актриса Анджелина Джоли - Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Актриса Анджелина Джоли

    Звезда отправилась на шопинг с сыном

    Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли вновь попала в объективы фотокамер. 45-летняя кинозвезда вышла в магазин со своим 12-летним сыном Ноксом.

    Актриса собиралась приобрести упаковочную бумагу для подарков. Одета Джоли была в короткое черное пальто. Также на ней были джинсы и кожаные сапоги. На лице актрисы была маска, защищающая от коронавируса. Тем не менее, ее все равно узнали и сфотографировали. Похоже, актриса держи, себя в неплохой форме. Во всяком случае многие обратили внимание на стройные ноги, пусть они и были скрыты под джинсами.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки
    Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки

    Ранее Джоли неоднократно появлялась на публике вместе со своими детьми. У нее их шестеро.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies