Анджелина Джоли впервые за долгое время показала стройные ножки

Звезда отправилась на шопинг с сыном

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли вновь попала в объективы фотокамер. 45-летняя кинозвезда вышла в магазин со своим 12-летним сыном Ноксом.

Актриса собиралась приобрести упаковочную бумагу для подарков. Одета Джоли была в короткое черное пальто. Также на ней были джинсы и кожаные сапоги. На лице актрисы была маска, защищающая от коронавируса. Тем не менее, ее все равно узнали и сфотографировали. Похоже, актриса держи, себя в неплохой форме. Во всяком случае многие обратили внимание на стройные ноги, пусть они и были скрыты под джинсами.

Ранее Джоли неоднократно появлялась на публике вместе со своими детьми. У нее их шестеро.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.