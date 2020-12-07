Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)

Осенью Джиджи и ее бойфренд Зейн Малик впервые стали родителями

В сентябре 25-летняя супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Знаменитость не делится подробностями своей семейной жизни, но недавно сообщила, что вернулась к работе. Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео из офиса и написала: «Я бы сказала, что вернулась к работе, но быть мамой — это тоже работа, которая не сравнится ни с какой другой».

Подробности о новорожденной дочери Джиджи, в том числе ее имя, тоже пока неизвестны. После рождения ребенка инсайдер рассказывал о состоянии Хадид и ее возлюбленного Зейна Малика: «Они на седьмом небе от счастья и все еще не могут поверить, что явили на свет такого ангела. Джиджи просто влюблена в малышку. Когда она впервые взяла ее на руки, ее захватили очень сильные эмоции». А Зейн, по словам информатора, пообещал Джиджи и дочери, что «никогда их не подведет».

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.