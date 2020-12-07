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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)

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    Супермодель Джиджи Хадид - Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид
    instagram.com/gigihadid/

    Осенью Джиджи и ее бойфренд Зейн Малик впервые стали родителями

    В сентябре 25-летняя супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Знаменитость не делится подробностями своей семейной жизни, но недавно сообщила, что вернулась к работе. Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео из офиса и написала: «Я бы сказала, что вернулась к работе, но быть мамой — это тоже работа, которая не сравнится ни с какой другой».

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    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    Супермодель Джиджи Хадид вышла из декрета спустя два месяца после родов (фото)
    instagram.com/gigihadid/

    Подробности о новорожденной дочери Джиджи, в том числе ее имя, тоже пока неизвестны. После рождения ребенка инсайдер рассказывал о состоянии Хадид и ее возлюбленного Зейна Малика: «Они на седьмом небе от счастья и все еще не могут поверить, что явили на свет такого ангела. Джиджи просто влюблена в малышку. Когда она впервые взяла ее на руки, ее захватили очень сильные эмоции». А Зейн, по словам информатора, пообещал Джиджи и дочери, что «никогда их не подведет».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес Джиджи Хадид
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