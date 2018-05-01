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    Ирина Федишин спела на передовой

    Украинская певица и экс-участница шоу «Голос країни» порадовала бойцов на Донбассе
    По словам украинской певицы Ирины Федишин, после выступлений в зоне АТО, она иначе стала смотреть на многие вещи. «Гастроли на востоке нашей страны были незабываемыми! Я пережила неимоверное количество эмоций! Туда мы с командой отправились впервые в рамках тура: Краматорск, Мариуполь и Бердянск! Это было совсем близко к зоне АТО.
    • Сьогодні, 07:01
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    Ирина Федишин выступила в зоне АТО
    Ирина Федишин выступила в зоне АТО

    Украинская певица и экс-участница шоу «Голос країни» порадовала бойцов на Донбассе

    По словам украинской певицы Ирины Федишин, после выступлений в зоне АТО, она иначе стала смотреть на многие вещи.

    «Гастроли на востоке нашей страны были незабываемыми! Я пережила неимоверное количество эмоций! Туда мы с командой отправились впервые в рамках тура: Краматорск, Мариуполь и Бердянск! Это было совсем близко к зоне АТО. Конечно же, мы заехали к ребятам, которые защищают нашу страну. В 9 утра мы пели для наших героев на военной базе. А потом, отправились на нулевую точку в Марьинку. Посмотрели, как наши парни охраняют границу. От увиденного и пережитого - мурашки на теле! Бронежилеты тяжелые, а в касках - горячо! И ощущение постоянной опасности! Война это страшно! После этого по-другому смотришь на многие вещи и по-другому поешь песни про Украину», - призналась Ирина Федишин.

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    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой
    Ирина Федишин спела на передовой

    Также популярная украинская артистка поделилась видео, на котором она запечатлена вместе с воинами АТО на передовой.

    «Когда душа болит, а сердцу хочется петь!», - так подписала ролик Федишин.

     

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