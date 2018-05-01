Ирина Федишин спела на передовой

По словам украинской певицы Ирины Федишин, после выступлений в зоне АТО, она иначе стала смотреть на многие вещи.

«Гастроли на востоке нашей страны были незабываемыми! Я пережила неимоверное количество эмоций! Туда мы с командой отправились впервые в рамках тура: Краматорск, Мариуполь и Бердянск! Это было совсем близко к зоне АТО. Конечно же, мы заехали к ребятам, которые защищают нашу страну. В 9 утра мы пели для наших героев на военной базе. А потом, отправились на нулевую точку в Марьинку. Посмотрели, как наши парни охраняют границу. От увиденного и пережитого - мурашки на теле! Бронежилеты тяжелые, а в касках - горячо! И ощущение постоянной опасности! Война это страшно! После этого по-другому смотришь на многие вещи и по-другому поешь песни про Украину», - призналась Ирина Федишин.

Также популярная украинская артистка поделилась видео, на котором она запечатлена вместе с воинами АТО на передовой.

«Когда душа болит, а сердцу хочется петь!», - так подписала ролик Федишин.

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