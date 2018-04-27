Тина Кароль выпустила клип на англоязычную версию своего хита «Шаг, Шаг»
- 27 Квiтня, 21:07
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Розсилка
Тина Кароль
Это уже не первый англоязычный ремейк песни артистки
Тренер популярного телешоу «Голос країни» Тина Кароль представила англоязычную версию романтической лирической песни «Шаг, шаг», которая получила название Step by Step. Видео появилось на официальном видеоканале Кароль на Youtube, пишет «Главком».
Исполнительница продолжает экспериментировать над своим творчеством. Это уже не первая ее композиция, которая получила англоязычную версию. В 2016 году Кароль она выпустила подобный ремейк песни «Перечекати» — Lost in the rain.