Лидер группы «Тартак» отказался от бизнеса в РФ

Положинский признался, как российские продюсеры заставляли его петь на русском

Фронтмен популярной украинской группы «Тартак» Александр Положинский признался, что однажды пробовал выйти на российский рынок. Но при первых же попытках он столкнулся с неприемлемыми условиями работы. После этого музыканты отбросили идею гастролировать на территории восточного соседа. Артист подчеркивает, что не готов предавать свои



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Александр Положинский

Положинский признался, как российские продюсеры заставляли его петь на русском

Фронтмен популярной украинской группы «Тартак» Александр Положинский признался, что однажды пробовал выйти на российский рынок. Но при первых же попытках он столкнулся с неприемлемыми условиями работы. После этого музыканты отбросили идею гастролировать на территории восточного соседа.

Артист подчеркивает, что не готов предавать свои принципы ради коммерческого успеха.

«В начале мы пробовали зайти на российский рынок, но нам сразу сказали: «Вы хотите зайти, у вас потенциально интересен для России продукт, и мы могли бы с вами вести переговоры на эту тему. Но надо несколько сильных вещей выпустить на русском языке». Во-первых, это для нас была неприемлемая позиция по идеологическим соображениям и соображениям совести», - рассказаал Положинский.

При этом Положинский признался, что ранее попытки писать на русском не были особо успешными, однако был и столь важный нюанс как принцип.

«Я хоть и заканчивал русскоязычную школу, но это не значит, что я готов в своем творчестве менять принципы ради того, чтобы получить коммерческий успех. Так одно с другим совпало, что нам просто не дали зайти на тот рынок. Хотя вот «Океану Эльзы» повезло зайти на российский рынок без русскоязычных песен. Но это исключение, а не система», - добавил он.

При этом в ноябре 2016 года лидер «Тартак» получал настойчивые предложения выступить в оккупированном Крыму.

Джерело: Обозреватель