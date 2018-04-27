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    Вакарчук призвал почтить память своего коллеги, погибшего в АТО

    Музыкант предлагает назвать в честь Василия Слепака сквер в Киеве
    Украинский рокер Святослав Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter просьбу к соотечественникам, подписать петицию о предоставлении земельному участку в Киеве статуса сквера имени Героя Украины Василия Слепака. «Я подписал петицию предоставить земельному участку на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток статус Арт-сквера им.
    • 27 Квiтня, 14:02
    • Розсилка
    Святослав Вакарчук
    Святослав Вакарчук

    Музыкант предлагает назвать в честь Василия Слепака сквер в Киеве

    Украинский рокер Святослав Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter просьбу к соотечественникам, подписать петицию о предоставлении земельному участку в Киеве статуса сквера имени Героя Украины Василия Слепака.

    «Я подписал петицию предоставить земельному участку на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток статус Арт-сквера им. Солиста Парижской оперы, Героя Украины Василия Слепака. Прошу поддержать ее и вас. Надеюсь, мы быстро соберем необходимые 1000 подписей», – написал лидер «Океана Эльзы».

    Отметим, что до завершения сбора подписей осталось 10 дней.

    Напомним, украинский оперный певец Василий Слепак обладал уникальным голосом – контатенор – который называли ангельским. Во время Революции Достоинства он занимался волонтерством: еженедельно организовывал митинги в Париже и сбор средств в поддержку украинцев.

    С началом войны стал добровольцем ДУК «Правый сектор». Участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Погиб летом 2016-го в бою от пули снайпера. Имел позывной «Миф». Кавалер ордена «За мужество» I ст., Герой Украины, кавалер ордена «Золотая Звезда».

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    Джерело: 24 канал

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