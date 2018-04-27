Вакарчук призвал почтить память своего коллеги, погибшего в АТО

Музыкант предлагает назвать в честь Василия Слепака сквер в Киеве

Украинский рокер Святослав Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter просьбу к соотечественникам, подписать петицию о предоставлении земельному участку в Киеве статуса сквера имени Героя Украины Василия Слепака. «Я подписал петицию предоставить земельному участку на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток статус Арт-сквера им.



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Святослав Вакарчук

Музыкант предлагает назвать в честь Василия Слепака сквер в Киеве

Украинский рокер Святослав Вакарчук опубликовал на своей странице в Twitter просьбу к соотечественникам, подписать петицию о предоставлении земельному участку в Киеве статуса сквера имени Героя Украины Василия Слепака.

«Я подписал петицию предоставить земельному участку на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток статус Арт-сквера им. Солиста Парижской оперы, Героя Украины Василия Слепака. Прошу поддержать ее и вас. Надеюсь, мы быстро соберем необходимые 1000 подписей», – написал лидер «Океана Эльзы».

Я підписав петицію надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака. https://t.co/ypTss8koPp Прошу підтримати її і вас. Сподіваюсь, ми швидко зберемо необхідні 1000 підписів. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 26 квітня 2018 р.

Отметим, что до завершения сбора подписей осталось 10 дней.

Напомним, украинский оперный певец Василий Слепак обладал уникальным голосом – контатенор – который называли ангельским. Во время Революции Достоинства он занимался волонтерством: еженедельно организовывал митинги в Париже и сбор средств в поддержку украинцев.

С началом войны стал добровольцем ДУК «Правый сектор». Участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Погиб летом 2016-го в бою от пули снайпера. Имел позывной «Миф». Кавалер ордена «За мужество» I ст., Герой Украины, кавалер ордена «Золотая Звезда».

Джерело: 24 канал