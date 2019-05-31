Искусственный интеллект создал «идеальную» песню для «Евровидения»

Для создания трека нейросеть проанализировала сотни песен, участвовавших в музыкальном конкурсе

Музыка и текст песни были полностью написаны искусственным интеллектом. Вокал в треке принадлежит компьютеру и первому победителю Евровидения от Израиля — певец Изхар Коэн выиграл конкурс в 1978 году. Как отмечают создатели нейросети, «Синие джинсы и кровавые слезы» — песня о «разочаровании любви между музыкантом и компьютером». Спродюсировал трек Авшалом Ариэль — один из авторов хита Toy, с которым израильская певица Нета Барзилай победила на конкурсе в прошлом году.

Группа музыкантов, программистов и художников задалась вопросом, что составляет структуру хита на музыкальном конкурсе Евровидение. Коллектив Sweaty Machines решил изучить человеческую креативность с помощью искусственного интеллекта — и «бросить ей вызов». Для этого разработчики создали нейросеть, которая проанализировала сотни песен Евровидения. После этого она произвела тысячи новых мелодий и строчек с текстом, из которых составила «идеальную» песню для конкурса с названием «Синие джинсы и кровавые слезы» (Blue Jeans & Bloody Tears).

Текст песни, созданной искусственным интеллектом, оказался очень смешным. В ней присутствуют такие нелепые строки, как «В этой боли птицы, которая пролетает над розами печали», «У слез всегда будут мокрые глаза» и «Нет жизни без твоей жизни в страдании». Комментаторы на ютубе принялись шутить о том, что трек в целом действительно отражает дух Евровидения. «Вот вы смеетесь, но если бы Греция отправила это [на конкурс], Кипр все равно дал бы 12 баллов», — отметил один из пользователей ютуба. «Это абсолютно то, что Сан-Марино могло бы отправить [на конкурс]», — добавил другой комментатор. «Я совершенно точно слышал тексты с гораздо меньшим смыслом на Евровидении», «На 100% материал для Евровидения», «Петиция: пусть Верка Сюрдючка исполнит эту песню на конкурсе в следующем году», — писали ютуб-пользователи.