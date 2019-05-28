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    Жизнь

    Американская школьница спела о безопасном вождении и получила приз

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    Американская школьница спела о безопасном вождении и получила приз

    Ежегодный конкурс TeenDrive365 проводят автопроизводитель Toyota и образовательная инициатива Discovery Education

    Кристина Уильямс из Северной Каролины выиграла $10 тысяч в конкурсе TeenDrive365, сняв видео на рэп о безопасном вождении.

    В ролике Кристина обращается к самой себе, отговаривая от идеи есть, слушать музыку или пользоваться смартфоном за рулем.

    Девушка сама написала текст песни, а в социальных сетях нашла режиссера Квентина Тодда, который помог снять и смонтировать клип. Кроме школьницы в видео появились местные правоохранители и другие взрослые. Они сами предложили принять участие в съемках и научились синхронно произносить слова.

    Клип школьницы под названием «Круг Кристины» занял второе место в конкурсе — победило видео Калеба Кравитца из Флориды. В ролике подросток напоминает ровесникам, что за рулем нельзя заниматься тем же, чем в кресле своей гостиной. За это видео Кравиц получил $15 тысяч.

    Журналистам Forbes Кристина рассказала, что не планирует связывать свою жизнь с хип-хопом или музыкой, а выигрыш потратит на обучение в колледже.

    Джерело: Bird In Flight

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