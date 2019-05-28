Американская школьница спела о безопасном вождении и получила приз

Кристина Уильямс из Северной Каролины выиграла $10 тысяч в конкурсе TeenDrive365, сняв видео на рэп о безопасном вождении.

В ролике Кристина обращается к самой себе, отговаривая от идеи есть, слушать музыку или пользоваться смартфоном за рулем.

Девушка сама написала текст песни, а в социальных сетях нашла режиссера Квентина Тодда, который помог снять и смонтировать клип. Кроме школьницы в видео появились местные правоохранители и другие взрослые. Они сами предложили принять участие в съемках и научились синхронно произносить слова.