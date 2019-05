В сети опубликовали видеозапись выступления The Beatles, которая более 50 лет считалась утраченной



Восстановленные архивные кадры показывают, как группа исполняет сингл Paperback Writer на британском музыкальном телешоу

Уникальную запись выступления группы The Beatles, состоявшегося на шоу Top of the Pops в июне 1966 года, впервые представят публике. Долгое время считалось, что это видео было удалено из архивов и навсегда утрачено, однако коллекционер и музыкальный энтузиаст Дэвид Чендлер обнаружил катушки с 8-миллиметровой пленкой на своем чердаке — когда Чендлер был подростком, он записал это выступление на заводную видеокамеру.

Дэвид Чендлер передал пленку компании Kaleidoscope, занимающейся реставрацией архивных видео, и ее специалисты сумели восстановить запись. Изначально предполагалось, что получится отреставрировать только 11 секунд. Тем не менее после ремастеринга видео и звука оказалось, что сохранились 92 секунды выступления The Beatles, — в Kaleidoscope это назвали «феноменальной находкой». На телешоу Top of the Pops группа исполнила свой сингл Paperback Writer.

Отреставрированное видео также включает в себя 9 минут выступлений других музыкантов на Top of the Pops: Дасти Спрингфилд, The Hollies, Тома Джонса, Айка и Тины Тёрнер. Демонстрация записи состоится в субботу, 1 июня, на благотворительном вечере в Бирмингемском городском университете. Показ будут сопровождать лекции и выступления экспертов. Дальнейшую судьбу видео решит BBC. Телерадиовещательная корпорация создала огромный архив записей The Beatles, в том числе альбомы Live at the BBC. В них входит 130 треков в лайв-версии, многие из которых группа никогда не выпускала ни в какой форме.

Джерело: Bird In Flight