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    Шоу-биз

    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества

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    The Beatles - Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    The Beatles

    В первую десятку вошли еще две композиции The Beatles - Hey Jude и Let It Be

    Финансовый портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг топ-100 лучших песен всех времен. При анализе учитывался ряд критериев, таких, как попадание композиции в хит-парад Billboard, число выпущенных каверов и ее популярность среди любителей музыки.

    Лучшей песней всех времен признана Yesterday, которую написала и выпустила в 1965 году легендарная ливерпульская четверка The Beatles. С момента релиза композицию перепели 665 раз, а в хит-параде Billboard Hot 100 она оставалась на протяжении 11 недель.

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    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества
    Yesterday группы The Beatles признана самой лучшей песней в истории человечества

    Песня, которую сочинил Пол Маккартни, вошла в пластинку Help! в Европе, а в Америке вышла в качестве сингла.

     «Серебро» взяла песня Bridge Over Troubled Water, спетая дуэтом Simon & Garfunkel в 1970 году. На ее счету 400 каверов, а в хит-параде Billboard Hot 100 она находилась 14 недель.

    Почетную «бронзу» завоевала Адель с песней Rolling In the Deep, выпущенная девять лет тому назад. На нее было записано 84 кавера, а в хим-параде она продержалась рекордные 65 недель.

    В первую десятку вошли еще две композиции The Beatles - Hey Jude и Let It Be. Туда же попала Леди Гага с Bad Romance и группа The Queen с Bohemian Rhapsody.

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