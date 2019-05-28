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    День рождения Кайли Миноуг: яркие фото певицы

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    День рождения Кайли Миноуг: яркие фото певицы
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    28 мая празднует день рождения певица Кайли Миноуг

    Свою карьеру Кайли Миноуг начала еще в детстве с участия в различных мыльных операх, однако успех к будущей звезде пришел лишь во второй половине 80-х, когда девочка появилась в одной из главных ролей в сериале «Соседи».

    В 1987 году Кайли подписывает свой первый контракт со звукозаписывающей компанией и в конце июля того же года выпускает сингл под названием «The Locomotion», который буквально взорвал все главные чарты Австралии и превратил Миноуг из начинающей певицы в звезду мировой эстрады.

    Ее карьера развивалась стремительно: сотрудничество с лучшими компаниями, платиновые статусы альбомов, топовые премии и толпы поклонников, готовых ждать появления Кайли ночи напролет, — иногда складывалось ощущение, что остановить ее не сможет никто и ничто. Рак груди, диагностированный у певицы в 2005 году, лишь на время отстранил ее от выступлений.

    Однако она и не думала покидать сцену и переставать радовать поклонников своим талантом. Именно болезнь научила певицу все делать здесь и сейчас, поэтому уже в 2007-м она выпускает новый альбом «Х», а в рамках промо-тура посещает с сольными концертами Москву и Санкт-Петербург.

    В настоящее время Кайли Миноуг продолжает гастролировать по всему миру и выпускать новые хиты.

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    Несмотря на свой возраст, она сохранила идеальную фигуру и может позволить себе надеть платье, которое будет выгодно подчеркивать ее сильные стороны.

    Что она с успехом и делает: платья в пол, миниатюрные наряды принцессы, мини-комбинации и многое-многое другое. 

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