Арнольд Шварценеггер зачитал рэп



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Актёр принял участие в записи песни и клипа австрийского певца Андреаса Габалье

Актёр, бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер добавил ещё одну строчку в своё резюме — он стал рэпером. Шварценеггер принял участие в записи песни австрийского певца Андреаса Габалье, посвящённой звезде «Терминатора».

В клипе на песню отдают дань уважения карьере актёра. Там же можно увидеть, как Шварценеггер тренирует Габалье в знаменитом спортивном зале Gold’s Gym, в котором он тренировался, переехав в США.

Вместо припева у песни — мотивирующий рэп в исполнении Арнольда: «Я Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть...»

Напомним, что Арнольд Шварценеггер вернётся на большие экраны 31 октября 2019 года в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы».

Джерело: Киноафиша