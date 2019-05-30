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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер зачитал рэп

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    Арнольд Шварценеггер зачитал рэп

    Актёр принял участие в записи песни и клипа австрийского певца Андреаса Габалье

    Актёр, бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер добавил ещё одну строчку в своё резюме — он стал рэпером. Шварценеггер принял участие в записи песни австрийского певца Андреаса Габалье, посвящённой звезде «Терминатора».

    В клипе на песню отдают дань уважения карьере актёра. Там же можно увидеть, как Шварценеггер тренирует Габалье в знаменитом спортивном зале Gold’s Gym, в котором он тренировался, переехав в США.

    Вместо припева у песни — мотивирующий рэп в исполнении Арнольда:  «Я Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть...» 

    Напомним, что Арнольд Шварценеггер вернётся на большие экраны 31 октября 2019 года в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы». 

    Джерело: Киноафиша

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