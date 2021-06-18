Жена Дмитрия Комарова необычно поздравила телеведущего с 38-летием (фото)

Также ведущий рассказал, где отпразднует день рождения

Автор и ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров отмечает свой день рождения. Ему исполняется 38 лет.

В этом году главный путешественник страны решил праздновать этот день в Украине и вместе с женой Александрой Кучеренко отправился в Одессу.

В своем микроблоге Дмитрий Комаров опубликовал фото с необычным тортом, который подарила ему Александра.

instagram.com/komarovmir/

«Ура, взял один выходной и поехали с Сашкой отдохнуть в Одессу. Жена подарила потрясающий торт в форме планеты, по которой я шагаю с рюкзаком», — подписал фото телеведущий.

Дмитрий отметил, что не ощущает возраста и по-прежнему чувствует себя как и 20 лет назад. За годы путешествий он посетил так много экзотических уголков планеты и испытал на себе столько разных профессий, пережил так много экстремальных приключений, что удивить его становится все сложнее. Тем не менее, как признался Дмитрий, все пережитые впечатления он хранит в памяти, чтобы когда-нибудь выпустить книгу:

«Где я храню впечатления? Все то, что осталось за кадром, хранится на моем «сервере» в голове. Все время приходится искать новое свободное пространство. С моей работой за 20 лет я пережил столько, что хватит уже на многотомник, а не одну книгу. Только писать ее сейчас некогда - сделаю это когда-нибудь потом, на даче, которую построю в Карпатах», — рассказал Комаров.

Телеведущий не раз вспоминал, что лучший подарок для него — это эмоции. Дмитрий вспомнил, как его поздравляли близкие в детстве и рассказал, что любил получать в подарок, когда был маленьким:

«Я с детства увлекаюсь фотографией и журналистикой, поэтому всегда был очень рад, когда мне дарили новую модель фотоаппарата «Киев» с завода «Арсенал», «Смену» или «Зенит». Любил получать в качестве подарка пленки, химреактивы. С этим были связаны и мои дальнейшие мечты о подарках. Еще моя семья знала, что лучше всего дарить мне эмоции. Бывало, что на День рождения я получал в подарок неожиданную путевку в туристическое место. Так, например, я оказался в Шарм-Эль-Шейхе по системе «все включено», побывал Черногории».

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