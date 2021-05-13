Вышел трейлер долгожданного исторического фильма «Довбуш» (видео)

Действие фильма происходит в Карпатах начала XVIII века

Авторы фильма «Довбуш» представили официальный тизер-трейлер приключенческо-исторического экшена.

«Съемочный процесс исторической ленты «Довбуш» должен был закончиться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить во времени. Съемки одного из самых масштабных и амбициозных украинских кинопроектов за времена Независимости будут возобновлены в начале июня этого года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, выход фильма «Довбуш» в украинский кинопрокат запланирован на осень этого года. Точную дату премьеры создатели обещают объявить уже в скором времени.

«Для фильма мы собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США. Для съемок выбрали уникальные природные и исторические локации. Ландшафты, пралеса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе силу и магию на самом деле дикой природы и силу свободного духа. Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события фильма. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века », - рассказывает режиссер Олесь Санин.

Действие фильма происходит в Карпатах начала XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся повстанцами. В поисках мести панам за убийство своих братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, второй - к справедливости.

Режиссер Олесь Санин. Продюсеры Максим Асадчий, Олесь Санин. Сопродюсер Даниил Биляк. Сценаристы Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк, Максим Черныш. Оператор Сергей Михальчук. Композитор Алла Загайкевич. Художники-постановщики Александра Дробот, Юрий Григорович.

Актеры: Олекса Довбуш - Сергей Стрельников, Иван Довбуш - Алексей Гнатковский, Маричка - Дарья Плахтий, Пшелуский - Матеуш Косьцюкевич, Княгиня Яблуновская - Агата Бузек, Опришки - Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский, Дзвинчук - Александр Мавриц.