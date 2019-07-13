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    Жизнь

    Гордон объяснил, почему не нужно запрещать концерт Успенской в киевском Дворце Спорта

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    Дмитрий Гордон - Гордон объяснил, почему не нужно запрещать концерт Успенской в киевском Дворце Спорта
    Дмитрий Гордон

    «Мы что уже – граждан США не будем пускать?», - удивился издатель

    В последние несколько лет в Украину практически не ездят российские артисты. Некоторые из них попали в черный список Министерства культуры Украины из-за поддержки аннексии Крыма и антиукраинских высказываний.  А многие просто бояться потерять возможность гастролировать и зарабатывать на территории РФ.

    Но, совсем недавно стало известно о том, что российская исполнительница шансона Любовь Успенская собирается выступить в столице. Концерт артистки запланирован на ноябрь в киевском Дворце Спорта.

    В эксклюзивном интервью «Главкому» известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон заявил, что не видит в выступлении Успенской в Киеве ничего страшного. 

    «Концерт Успенской? Я Любу люблю, дружу с ней, она киевлянка. И я скажу вам по секрету - гражданка США, Мы что уже - граждан США не будем пускать? А вообще таких россиян, которые в Крым приезжали, незаконно там пели - не пускать. Тех, кто письма против Украины подписывал, - не пускать. Тех, кто с автомата стрелял по украинским военнослужащим, - не пускать. Говорил что-то про «хохлов» и «недогосударство» - не пускать. А если вел себя нормально, ничем себя не проявил как антиукраинец, тогда какие вопросы? Заезжай!», - отметил Дмитрий Гордон.


    Дмитрий Гордон

    Дмитрий Гордон

    Полное интервью с украинским журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном читайте здесь.

     

     

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