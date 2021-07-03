Украинская телезвезда рассказала жуткую историю о замене грудных имплантов (фото)

По словам Валерии, операция была назначена на март 2020 года, но планам помешал локдаун

Телеведущая и спортсменка Валерия Крук решила рассказать жуткую историю о перенесенной недавно операции на груди. Всю эту хирургическую эпопею 42-летняя Лера выложила в нескольких сообщениях в Instagram. Она надеется, что ее опыт поможет другим женщинам избежать подобных ошибок.

«Грудью (с имплантами) я была абсолютно довольна первые 10 лет. Но тот факт, что я - очень активная девушка, внес свои коррективы. Чемпионство в категории фитнес-бикини предусматривало многократные выступления в течение двух лет, а это бесконечные дежурства сушки и набора массы и, как следствие, прыжки в весе. Примерно года полтора назад я заметила, что импланты стали немного меняться. На консультации у своего хирурга было решено произвести замену», - поделилась Крук.

По словам Валерии, операция была назначена на март 2020 года, но планам помешал локдаун. В марте 2021-го женщина таки легла оперироваться, но допустила ошибку, обратившись к другому, «распиаренному» хирургу.

«Только проснувшись после наркоза и только приоткрыв глаза, я увидела, что лежу со своими же грудью, права разрезана и зашита снова ... импланты не заменены ... Сказать, что я была в шоке - не сказать ничего», - вспомнила она .

Ошарашенный Лере объяснили, что в ее груди образовалась контрактура, то есть избыток фиброзной ткани вокруг имплантата и, не исключено, что поврежден и он сам. Хирург заявил, что имплант врос в ткани, и пациентка может умереть от потери крови прямо на столе, поэтому оперировать ее он не берется.

«Лерой, у тебя полная задница», - процитировала Крук врача, фамилию которого она решила принципиально не называть.

«Мои чувства не передать. Как будто от меня отказались, как от безнадежно больной, просто на операционном столе, так как при вскрытии выяснилось, что спасти возможности нет», - призналась женщина.

Выписавшись из больницы, с температурой Крук обратилась к своему первому хирургу. Тот успокоил ее, и 22-го апреля состоялась вторая операция. Выяснилось, что «распиаренный» врач полностью ошибся.

«Имплант в целости и сохранности, мне даже предложили их оба забрать домой», - рассказала Валерия.

«Вы же понимаете, в каком состоянии и с какими мыслями я шла на операционный стол ... все время крутились в голове слова предыдущего врача: «можешь умереть от потери крови»... не знала, проснусь ... но доверилась!», - написала она.

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