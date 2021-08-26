Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
По завершению выступления София Ротару помахала Ирине Билык рукой и громко зааплодировала
Фото: jetsetter.ua
Церемонию чествования национальных легенд Украины сопровождал концерт, составленный из песен Софии Ротару, исполненных украинскими артистами
На днях возле Мариинского дворца состоялась церемония вручения новой государственной награды, учрежденной президентом Владимиром Зеленским - «Национальная легенда Украины». Церемонию чествования легенд сопровождал концерт, составленный из песен Софии Ротару, исполненных украинскими артистами.
В частности, композицию «Лаванда» исполнила Народная артистка Украины Ирина Билык. По завершению выступления София Михайловна помахала Ирине Билык рукой и громко зааплодировала.
Отметим, в отличии от Владимира Зеленского «Национальная легенда Украины» получили семь выдающихся украинцев: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственную награду «Национальная легенда Украины». Глава государства также утвердил рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.
Награда будет золотой и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
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