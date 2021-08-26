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    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)

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    По завершению выступления София Ротару помахала Ирине Билык рукой и громко зааплодировала Фото: jetsetter.ua - Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)

    По завершению выступления София Ротару помахала Ирине Билык рукой и громко зааплодировала

    Фото: jetsetter.ua

    Церемонию чествования национальных легенд Украины сопровождал концерт, составленный из песен Софии Ротару, исполненных украинскими артистами

    На днях возле Мариинского дворца состоялась церемония вручения новой государственной награды, учрежденной президентом Владимиром Зеленским - «Национальная легенда Украины». Церемонию чествования легенд сопровождал концерт, составленный из песен Софии Ротару, исполненных украинскими артистами.

    В частности, композицию «Лаванда» исполнила Народная артистка Украины Ирина Билык. По завершению выступления София Михайловна помахала Ирине Билык рукой и громко зааплодировала.

    Отметим, в отличии от Владимира Зеленского «Национальная легенда Украины» получили семь выдающихся украинцев: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

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    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)
    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)

    Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственную награду «Национальная легенда Украины». Глава государства также утвердил рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

    Награда будет золотой и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Как Ирина Билык пела «Лаванду» для Софии Ротару (видео)