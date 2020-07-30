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    Шоу-биз

    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)

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    <p>52-летний Джанлука Вакки и 25-летняя Шэрон Фонсека находятся в приятном ожидании появления своего первенца</p> <div></div> - Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)

    52-летний Джанлука Вакки и 25-летняя Шэрон Фонсека находятся в приятном ожидании появления своего первенца

    Молодая избранница «танцующего миллионера» показала сегодня, как изменилась ее фигура за последние месяцы

    Будущие родители на Сардинии арендовали яхту, на которой отправились в путешествие по водам Средиземного моря. Шэрон и Джанлука загорают на палубе и осматривают местные живописные пейзажи. «Мы хотим, чтобы наша дочь привыкала к морской энергии», - объяснил будущий отец.

    На курорте девушка меняет пляжные наряды, радуя возлюбленного и демонстрируя растущий живот. На последних сроках беременности брюнетка решила вспомнить, какой она была до беременности.

    Модель поделилась летним снимком с яхты, сделанным два года назад. Шэрон позировала в соломенной широкополой шляпе, «хищном» бикини с кружевом и хвасталась плоским животом. Она сексуально присела и подставила лицо под солнечные лучи.

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    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)
    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)
    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)
    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)
    Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)

    А сейчас Фонсека отдает предпочтение свободным расслабленным позам. За это время она не изменила своим пристрастиям и продолжила носить бикини с животным принтом.

    На смену соломенной пришла фетровая шляпа, а закончили образ беременной избранницы Джанлуки «кошачьи» солнцезащитные очки. «Разница в два года. Такое же настроение, другой силуэт», - прокомментировала Шэрон.

    Поклонники модели отметили, что беременность сделала ее еще красивее. «Теперь ты стала прекраснее», «Красавица в любой форме», «Великолепная беременная. Светишься и сияешь особой атмосферой», «Обе фотокарточки прекрасны», «Сексуальная кошечка, даже беременная», «Самое лучше время. И тебе оно очень идет», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

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