Как изменилась молоденькая невеста «танцующего миллионера» за время беременности (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

52-летний Джанлука Вакки и 25-летняя Шэрон Фонсека находятся в приятном ожидании появления своего первенца

Молодая избранница «танцующего миллионера» показала сегодня, как изменилась ее фигура за последние месяцы

Будущие родители на Сардинии арендовали яхту, на которой отправились в путешествие по водам Средиземного моря. Шэрон и Джанлука загорают на палубе и осматривают местные живописные пейзажи. «Мы хотим, чтобы наша дочь привыкала к морской энергии», - объяснил будущий отец.

На курорте девушка меняет пляжные наряды, радуя возлюбленного и демонстрируя растущий живот. На последних сроках беременности брюнетка решила вспомнить, какой она была до беременности.

Модель поделилась летним снимком с яхты, сделанным два года назад. Шэрон позировала в соломенной широкополой шляпе, «хищном» бикини с кружевом и хвасталась плоским животом. Она сексуально присела и подставила лицо под солнечные лучи.

А сейчас Фонсека отдает предпочтение свободным расслабленным позам. За это время она не изменила своим пристрастиям и продолжила носить бикини с животным принтом.

На смену соломенной пришла фетровая шляпа, а закончили образ беременной избранницы Джанлуки «кошачьи» солнцезащитные очки. «Разница в два года. Такое же настроение, другой силуэт», - прокомментировала Шэрон.

Поклонники модели отметили, что беременность сделала ее еще красивее. «Теперь ты стала прекраснее», «Красавица в любой форме», «Великолепная беременная. Светишься и сияешь особой атмосферой», «Обе фотокарточки прекрасны», «Сексуальная кошечка, даже беременная», «Самое лучше время. И тебе оно очень идет», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.