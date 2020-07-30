Украинка с 13 размером груди в купальнике взволновала мужчин пикантным видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/

Фанаты засыпали девушку комплиментами

Самая пышногрудая украинка Мила Кузнецова показала свою главную гордость крупным планом.Девушка опубликовала в своем Инстаграмк видео с отдыха. Она была одета в купальник, который держался при помощи толстых веревочек. Впрочем, он не смог скрыть невероятные размеры красотки. Кроме этого, модель надела шляпку, которая, по ее словам, скрыла ее от дождя.

Мила рассказала, что при любой погоде главное – быть в хорошем настроении.

«День второй – Стрелковое… Кайфушечки», - подписала видео модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE (@mila_kuznetsova10) 28 Июл 2020 в 7:20 PDT

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«А буфера кто спасёт от дождя?», «Ракурс обалденный», «Хорошего вам настроения на весь отдых», «Желаю отличного отдыха и зарядиться энергией для новых проектов», «Я люблю красоту природы», «Безумно красивая», «Молочный завод», «Я без ума от твоей сладкой груди», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.