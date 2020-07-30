Певица Дуа Липа в бикини похвасталась пышными ягодицами на отдыхе (фото)



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Певица Дуа Липа instagram.com/dualipa/

Поклонники оценили пост певицы и оставили паре свои пожелания

Популярная британская певица и модель Дуа Липа показала серию пляжных фотографий из отпуска в своем Инстаграме. На снимках 24-летняя исполнительница позирует на пляжах в бикини черного, красного и кислотно-зеленого цветов. Известно, что она проводила время на острове Сент-Люсия в компании брата супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Анвара. В опубликованной серии также представлены пейзажи курорта и портреты Анвара Хадид.

Поклонники оценили пост певицы и оставили паре свои пожелания. «Потрясающая фигура! Отличной поездки!», «Ты лучшая, ждем твоих фотографий», «Надеюсь, вам понравится Сент-Люсия», «Молодые и прекрасные, успехов вам», — писали они.

Ранее мы писали, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.