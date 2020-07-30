Похудевшая Каменских в дерзком бикини похвасталась фигурой без недостатков



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Певица Настя Каменских

Возлюбленная рэпера Потапа лишила дара речи мужскую половину своих подписчиков в Instagram

33-летняя поп-звезда Настя Каменских поделилась в Instagram свежим летним снимком. Возлюбленная рэпера Потапа предстала перед объективом фотокамеры в дерзком бикини, подчеркнув соблазнительные изгибы звездного тела. Поклонники артистки восхитились изящными формами украинской исполнительницы, подметив, что поп-дива может похвастаться округлыми бедрами и красивой линией декольте. И при всем при этом у Анастасии есть тонкая талия, которой могли бы позавидовать и модели с мировым именем.

Фанаты знаменитости уточнила, что певица заметно постройнела, избавившись от лишних килограммов. Сама Каменских вполне довольна своей фигурой и изнурять себя диетами ради мнимых идеалов красоты не собирается.

В беседе с поклонниками артистка призналась, что в отношениях для нее ценна не сама страсть, а поддержка и взаимопонимание. Девушка уверена, что ни один союз не продлится долго, если супруги перестанут видеть друг в друге надежную опору и тыл.

«И правда постройнела!! Талия появилась, все на высоте! Чудесная», «Ну, просто гурия из султанского дворца!!», «Какая плавность в линия, мягкие черты!! Такой и должна быть женщина», «Копна волос, округлые бедра, нежный животик, идеальные ножки, что еще надо! Потап счастливчик, такую девчонку отхватил», «Роскошная девушка! Фигурка на зависть», «Утонченная красавица», «Могу сказать одно: богиня», «А как красиво свет ложится! Все изгибы подчеркивает!! Так и манит к вам», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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