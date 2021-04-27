52-летняя пенсионерка в бикини показала фигуру, которой позавидует любая модель (фото)

Актриса взволновала фанатов откровенным фото

Датская бывшая супермодель Хелена Кристенсен поделилась снимком в откровенном образе и взволновала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в бордовом бикини бренда Tropic Of C. На сайте марки суммарная стоимость комплекта составляет 170 долларов.

instagram.com/helenachristensen/

Публикация набрала 32 тысячи лайков. Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты прекрасна», «Вау», «Ты всегда публикуешь потрясающие снимки», «Одна из самых красивых женщин планеты», «Такая стройная!», «Просто богиня», — восхищались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.