Я не удовлетворена в этом браке. 56-летняя Повалий высказала претензию мужу

«У нас нет детей», – обижена Повалий

По словам Таисии Повалий, у них с Игорем далеко не идеальная семья. В интервью, которое певица дала журналистам проекта «Позаочі», она откровенно призналась, что завидует бывшим женам Игоря. Потому что у них есть то, чего он лишил ее, — совместные дети.

«Дети — это продолжение любви, а у нас с Игорем нет этого продолжения», — объясняет певица.

Из-за этого пара несколько раз оказывалась на грани развода. Но все же им удалось сохранить семью, и, несмотря ни на что, они счастливы вместе уже 28 лет.

«У нас с Таей, как мы говорим, «пять браков на двоих»: я у нее второй муж, а она у меня третья жена, — комментирует Лихута. — Я не хотел, чтобы Тая плакала за ребенком, отрабатывая где-то концерт, и быстрее бежала домой. У каждого человека своя судьба. Значит, нам не судьба была иметь детей. Хотя у нас были все возможности, чтобы это было. Мне кажется, что в этой жизни любому человеку чем-то все равно приходится жертвовать. И он только со временем понимает — чем. И непонятно, смогла бы Тая достичь даже не популярности, а вот той отдачи в творчестве, той народной любви к ее песням, если бы большую часть своей любви она отдавала ребенку, а не творчеству, песням и зрителям в зале».

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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