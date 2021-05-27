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    Кардашьян снялась в бикини вместе с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов

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    Американская предпринимательница Ким Кардашьян - Кардашьян снялась в бикини вместе с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
    Американская предпринимательница Ким Кардашьян

    Пользователей сети рассмешила публикация знаменитости

    Американская предпринимательница Ким Кардашьян снялась в купальнике вместе с бабушкой и развеселила поклонников. Соответствующий снимок появился в ее Twitter-аккаунте.

    На размещенном кадре телезвезда позирует в бикини черного цвета и крупных солнцезащитных очках. При этом 86-летняя бизнесвумен Мэри Джо Кэмпбелл сидит рядом с ней на стуле. Ее запечатлели в светлых брюках и рубашке, а также соломенной шляпе с белой лентой. «Моя милая MJ», — подписала пост Кардашьян.

    Фото: @kimkardashian
    Фото: @kimkardashian

    Пользователей сети рассмешила публикация знаменитости, о чем они принялись писать в комментариях. «У Ким есть другие наряды, кроме купальных костюмов?», «Зачем фотографироваться с бабушкой в бикини? Это очень странно», «Я поставлю этот странный снимок на заставку телефона», «Только Ким могла признаться в любви бабушке под фото в купальнике», «Какие же Кардашьян странные», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Кардашьян снялась в бикини вместе с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов