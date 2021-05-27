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    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге

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    Певица Ариана Гранде - Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Певица Ариана Гранде
    instagram.com/arianagrande/

    27-летняя Ариана Гранде обнародовала снимки с торжества.

    27-летняя суперзвезда Ариана Гранде и ее избранник, агент по недвижимости, заявили о своем бракосочетании 15 мая. В отличие от многих селебрити звездная пара ограничилась скромной церемонией в кругу близких и родных.

    Поклонники гадали, в каком наряде Ариана отметила торжество. Наконец молодожены рассекретили свои свадебные снимки. Гранде поделилась серией фотографий, сделанных в день мероприятия.

    Звезда остановила свой выбор на скромной и элегантной модели. Поп-дива была в белом облегающем платье с голой спиной. Она дополнила аутфит фатой, украшенной элегантным бантом. Исполнительница выполнила выразительный макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой, а губы покрыла полупрозрачным блеском.

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    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге
    instagram.com/arianagrande/

    Поклонники осыпали новоиспеченных мужа и жену теплыми комментариями. «О боже, как это красиво!», «Принимайте наши поздравления!», «Самая красивая невеста. От вас прямо веет любовью!», «Вы такие молодые и счастливые! Берегите друг друга!», «Ариана, ты как ангел! Выглядишь восхитительно!», «Такая стройая и красивая в этом наряде, как статуэтка!», «Отлично продуманный образ. Ничего лишнего!», «Принцесса и ее прекрасный принц! Любуюсь вашей парой!» — отметили фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге