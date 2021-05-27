Ариана Гранде опубликовала свадебные фото. Фанаты в восторге

27-летняя Ариана Гранде обнародовала снимки с торжества.

27-летняя суперзвезда Ариана Гранде и ее избранник, агент по недвижимости, заявили о своем бракосочетании 15 мая. В отличие от многих селебрити звездная пара ограничилась скромной церемонией в кругу близких и родных.

Поклонники гадали, в каком наряде Ариана отметила торжество. Наконец молодожены рассекретили свои свадебные снимки. Гранде поделилась серией фотографий, сделанных в день мероприятия.

Звезда остановила свой выбор на скромной и элегантной модели. Поп-дива была в белом облегающем платье с голой спиной. Она дополнила аутфит фатой, украшенной элегантным бантом. Исполнительница выполнила выразительный макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой, а губы покрыла полупрозрачным блеском.

Поклонники осыпали новоиспеченных мужа и жену теплыми комментариями. «О боже, как это красиво!», «Принимайте наши поздравления!», «Самая красивая невеста. От вас прямо веет любовью!», «Вы такие молодые и счастливые! Берегите друг друга!», «Ариана, ты как ангел! Выглядишь восхитительно!», «Такая стройая и красивая в этом наряде, как статуэтка!», «Отлично продуманный образ. Ничего лишнего!», «Принцесса и ее прекрасный принц! Любуюсь вашей парой!» — отметили фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом